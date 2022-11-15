Пригожина уже порівнюють зі Сталіним: в ISW розповіли, що додає "кухарю Путіна" популярності
Джерело:ISW
Пригожин продовжує нарощувати підтримку серед росіян. На тлі подій минулих днів, його дії та рішення активно гуртують сталіністів, а також тих, хто з прихильністю ставиться до репресій.
На цьому наголошують в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту пригадали момент зі стратою дезертира з ПВК "Вагнера", а також розповіли, чому росіяни це підтримали.
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Пригожина вже порівнюють зі Сталіним
Нагадаємо, напередодні мережею розлетілося відео зі стратою одного з бійців ПВК "Вагнера" Євгена Нужина. Пригожин це підтримав і засудив дезертира, назвавши його зрадником російського народу.
За словами укладачів звіту, російські націоналісти здебільшого підтримали це публічне покарання. Ба більше, вони наголошують, що Пригожин просто вживає заходи, які б дисциплінували бійців.
Не минулося і без згадок про "вождів". Так, військові блогери порівняли цей випадок з "героїчною" стратою Йосипом Сталіним революціонера-марксиста Льва Троцького, котрий втік з більшовицької Росії. І такі паралелі роблять з Пригожина ще більшого народного героя. Зокрема серед тих, хто прихильний до репресивної машини Сталіна.
Вплив Пригожина лише росте
В Інституті зауважили, що участь у російському вторгненні робить Пригожина ще більш впливовим. Це навіть викликало стурбованість в одного з військових блогерів. Мовляв, інтеграція найманців з ПВК "Вагнера" у російське суспільство – "руйнування навіть ілюзій законності та дотримання прав у путінській Росії".
Ба більше, "кухар Путіна" продовжує посилювати владу ПВК "Вагнера". Наприклад, у тому ж Петербурзі, поки російські силовики "сплять". І ці занепокоєння не безпідставні. Так, Пригожин звернувся до генпрокуратури ФСБ з проханням. У ньому він закликав розпочати розслідування щодо держзради губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова. Причиною цього стала відмова у дозволі на будівництво Центру Вагнера у місті.
Пригожин шукає способи стати до влади
- Почнімо з того, що "кухар Путіна" формує військові структури в областях, які межують з Україною. Це він робить для буцімто захисту від можливого наступу з боку нашої держави.
- Зауважимо, що ексгенерал армії США Бен Ходжес розповів, що очікує на Росію після її розпаду. За його словами, на цей момент уже чекають Кадиров і Пригожин. Вони мріють про те, щоб кожен мав по власній армії.
- Військовий експерт Олег Жданов додав, що Пригожину потрібна будь-яка перемога у війні проти України. Він потребує цього особливо гостро, щоб мати можливість висувати ультиматуми Путіну.
- Тим часом, за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, вагнерівців використовують для того, щоб протиснути оборону ЗСУ. Він зауважив, що вороги прагнуть зламати хід контрнаступу. Для цього вони намагаються або взяти Бахмут, або бодай відбити кілька населених пунктів.
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