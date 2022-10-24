"Путін буде змушений піти з посади": навіщо Прігожин створює власну армію в Росії

Євгеній Прігожин продовжує вербувати російських в'язнів на війну в Україну. Активність власника ПВК "Вагнера" пов'язана насамперед з його власними інтересами.

Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. Окрім того, що Прігожин агітує ув'язнених їхати на війну в Україну, він також збирає людей у самій Росії.

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Зокрема, власник ПВК "Вагнера" анонсував створення "народного ополчення" на території Бєлгородської області.

Прігожин створює власну армію. Його бойові загони – фактично альтернативна армія у Росії, яку він використовує у власних інтересах і частково в інтересах російської держави,

– зазначив Попович.

Навіщо Прігожину власна армія

За словами військового експерта, власне військо потрібне Прігожину з 2 причин.

По-перше, власник ПВК "Вагнера" намагається підтримати Росію у бойових діях, зокрема навколо Бахмута.

По-друге, Прігожин створює підґрунтя для своєї діяльності або для діяльності в чиїхось інтересах на той випадок, коли влада в Росії зміниться.

До чого готується власник ПВК "Вагнера"

Як зазначив Попович, у Росії всі чудово розуміють, що війна програна, принаймні на цьому її етапі.

Рано чи пізно станеться так, що Путін буде змушений піти з посади. Він або буде зміщений, або сам захоче передати комусь владу для того, аби піти більш-менш почесно,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що це станеться так чи інакше, тому власник ПВК "Вагнера" намагається підготуватися до цього моменту.

"Прігожину або самому потрібно буде посісти якесь чільне місце в ієрархії майбутньої російської влади, або ж стати інструментом для когось, хто скористається цим", – додав Попович.

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