Ніхто Пригожина з Бахмута не випустить, – Подоляк

Власник "Вагнера" Євгєній Пригожин не зможе повністю вивести свої підрозділи із Бахмута. Адже йому не дадуть цього зробити. Однак в самого Пригожина і так зараз зовсім інші цілі та плани.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, очевидно, що певну частину ПВК "Вагнера" виведуть на ротацію. А найбільш боєздатні з цього угруповання перебуватимуть в Бахмуті.

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Яке майбутнє чекає на Пригожина

Як наголосив Подоляк, упродовж останніх півтора місяця Пригожин намагається закріпитися в порядку денному як ключовий коментатор війни. Зараз він є своєрідним "сталкером", який пришвидшує процес розпаду російської політичної еліти. Саме Пригожин буде цю еліту атакувати.

Ситуація в Росії поступово гіршає, а війна вже досить довго затягнулася. З часом люди почнуть ставити питання, адже вже бачать, що щось пішло не так.

Будь-яка влада тримається на сакральності. Тобто цар має виглядати, як ікона. Сьогодні ж в Путіні сумніваються всі. Він абсолютно десакралізований. І Пригожин підвищує свою "вагу" на внутрішньому ринку. Інші мовчать, а він ставить питання: "А з якими цілями ми заходили на територію України і що ми отримали?

– зауважив Подоляк.

Пригожин фіксує, що Путін є нікчемою, який не знає, що взагалі робити далі. Також власник "Вагнера" паралельно фіксує свою суб'єктність. Він розуміє, що в майбутньому в Росії буде не класична революція серед еліт, а багато різних протестних та бунтарських проявів у різних регіонах.

Терористи з так званої ПВК "Вагнера" досі не можуть повністю захопити місто Бахмут Донецької області . Бої на цьому напрямку триваю вже майже 10 місяців.

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Саме в цей момент відбудеться багато перерозподілу майна. І Пригожин хоче в цей момент бути в позиції сили, щоб якнайбільше собі забрати.

Він хоче застовпити за собою місце ключового "перерозподільника" майна в Росії. Все, що вони робили в Україні, коли грабували наші населені пункти. Пригожин очікує, що те саме буде робити в Росії в іншому масштабі. І ПВК "Вагнера" буде в цьому лідерською організацією, адже має дуже потужний потенціал до грабунку,

– підкреслив Подоляк.

Він не вбачає в Пригожині майбутнього лідера Росії. Це просто власник своєрідної "чорносотенної" групи, яка виконуватиме певні завдання та буде збагачуватися. І цілком вірогідно, що з часом "в кормлєніє" Пригожину передадуть низку регіонів.

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