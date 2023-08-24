"Актьорочка" на 0 з 10: Путін нарешті видушив з себе реакцію на смерть Пригожина

Літак Євгенія Пригожина 23 серпня розбився у Тверській області. Всі, хто перебували на борту, загинули. За даними росЗМІ, тіло ватажка вагнерівців вже ідентифікували. Володимир Путін вийшов з бункера, щоб "висловити співчуття".

Очільник Кремля, який, без сумніву, наступний у черзі в пекло, з усіх сил намагався вдати скорботний вираз обличчя. Він кашляв, кхекав та супив брови. Водночас акторські здібності підвели диктатора. Коментар Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Очільник Кремля висловив співчуття родичам усіх загиблих. Він не забув згадати, що вагнерівці – одні з тих, хто скоював геноцид українців, й подякував терористам за це.

Пригожина я знав дуже давно з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, і добивався він потрібних результатів,

– заявив Путін.

Чи міг Путін вбити Пригожина

Ймовірна смерть Пригожина – топтема у світі. Перед тим, як літак ватажка вагнерівців впав, очевидці почули два потужні вибухи. Крило просто відвалилося. Цікаво, що авіакатастрофа сталася поблизу резиденції Путіна на Валдаї.

Президент США наголосив, що абсолютно не здивований тим, що трапилося. Ще невдовзі після заколоту американський лідер рекомендував Пригожину стежити за тим, що йому пропонують на обід.

ЗМІ з посиланням на британську розвідку заявили, що, вочевидь, літак Пригожина був атакований російською внутрішньою розвідкою ФСБ, на 100% лояльною до Володимира Путіна.

Сер Джон Соуерс – екскерівник МІ-6 – заявив, що все вказує на те, що Путін прибрав його.