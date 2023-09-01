Міг попросити Путін, – Гудков припустив, чому Пригожин та командири "Вагнера" летіли разом

Щодо смерті Євгенія Пригожина існує чимало версій. Ймовірно, він міг прямувати одним літаком із правою рукою, командиром вагнерівців Дмитром Уткіним на прохання самого Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що Пригожин міг розслабитися, а Путін своїми запрошеннями приспав його пильність.

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Чому Пригожин летів разом із Уткіним

Гудков припускає, що Путін зателефонував Пригожину, закликавши його прилетіти разом із іншими представниками ПВК "Вагнера", наприклад, на серйозну розмову щодо Африки чи Сирії. Вибухівка могла бути закладена в один чи навіть обидва літаки. А можливо й ще ракета прилетіла.

Те, що вони летіли всі разом, пояснює лише те, що, найімовірніше, сам Путін їх попросив разом усіх прилетіти,

– сказав російський опозиціонер.

Тож, на його думку, після дзвінка кремлівського диктатора Пригожин усіх зібрав і полетів до нього на зустріч. Очевидно, що ватажок ПВК "Вагнера" зовсім розслабився. Путін своїм запрошенням на пітерські форуми, на якісь переговори та зустрічі в Кремлі приспав його пильність.

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Чи міг Пригожин інсценувати смерть

Російський опозиціонер також вважає, що, якщо Пригожин летів до Путіна, то в літаку не міг бути двійник ватажка ПВК "Вагнера".

Ніякого двійника там бути не може,

– певен Гудков.

Він наголосив, що для нас має значення лише один фактор – чи буде Пригожин "з могили сипати" компроматом на Путіна. Якщо ж навіть він інсценував свою смерть і зник, то можна припускати, що це за домовленістю й він більше не з'явиться.

Адже, додав Гудков, у такому випадку Пригожина б заарештував міжнародний суд і його б посадили би довічно. Ватажок ПВК "Вагнера" міг отримати поблажливість, лише якби здав Путіна.

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