Не дуже здивувалися: у Кремлі прокоментували смерть Пригожина

Ввечері 23 серпня стало відомо, що засновник та очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загинув. Його літак розбився у Тверській області.

Російські ЗМІ пишуть, що деякі джерела, які близькі до Владіміра Путіна, "не дуже здивувалися" падінню літака Євгена Пригожина. Водночас тих, хто був зацікавлений у смерті засновника "Вагнера", не називають, передає 24 Канал.

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Такого у Кремлі не пробачають

За словами джерела, було відчуття, що Пригожин "погано закінчить" після бунту, адже у Кремлі такого не пробачають. Джерело переконане, що саме після невдалого заколоту Путін перестав вважати загиблого "надійною людиною".

Причину смерті Пригожина інсайдер вбачає у тому, що "за логікою, силовий ресурс не має перебувати у руках ненадійної людини".

Як пишуть російські ЗМІїхні джерела вважають, що смерть очільника ПВК "Вагнера" ніяк не вплине на внутрішньополітичну ситуацію. Втім, один із співрозмовників російського видання обмовилося, що ситуація у армії та на фронті з підтримкою Пригожина могла б бути інакшою.

Також росЗМІ не виключають, що у загибелі Євгена Пригожина спробують звинуватити "українські спецслужби". Водночас вони не виключають, що Пригожин може виявитися живим.

Він трикстер, троль. Він має інформантів у різних структурах, тому — треба чекати,

— додали співрозмовники.

Смерть Пригожина: основне