Не дуже здивувалися: у Кремлі прокоментували смерть Пригожина
Ввечері 23 серпня стало відомо, що засновник та очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загинув. Його літак розбився у Тверській області.
Російські ЗМІ пишуть, що деякі джерела, які близькі до Владіміра Путіна, "не дуже здивувалися" падінню літака Євгена Пригожина. Водночас тих, хто був зацікавлений у смерті засновника "Вагнера", не називають, передає 24 Канал.
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Такого у Кремлі не пробачають
За словами джерела, було відчуття, що Пригожин "погано закінчить" після бунту, адже у Кремлі такого не пробачають. Джерело переконане, що саме після невдалого заколоту Путін перестав вважати загиблого "надійною людиною".
Причину смерті Пригожина інсайдер вбачає у тому, що "за логікою, силовий ресурс не має перебувати у руках ненадійної людини".
Як пишуть російські ЗМІїхні джерела вважають, що смерть очільника ПВК "Вагнера" ніяк не вплине на внутрішньополітичну ситуацію. Втім, один із співрозмовників російського видання обмовилося, що ситуація у армії та на фронті з підтримкою Пригожина могла б бути інакшою.
Також росЗМІ не виключають, що у загибелі Євгена Пригожина спробують звинуватити "українські спецслужби". Водночас вони не виключають, що Пригожин може виявитися живим.
Він трикстер, троль. Він має інформантів у різних структурах, тому — треба чекати,
— додали співрозмовники.
Смерть Пригожина: основне
- Увечері 23 серпня російський прокремлівський телеканал "Росія 24" повідомив про смерть Євгенія Пригожина. Крім прокремлівського телеканалу різні російські телеграм-канали та ЗМІ з посиланнями на "вагнерівців" також повідомляли про ліквідацію терориста.
- Після загибелі Євгенія Пригожина в авіакатастрофі, Владімір Путін позбувся чи не єдиної людини, яка була здатна кинути йому виклик. Цією смертю кремлівський диктатор сильно налякає всіх своїх потенційних опонентів. В короткостроковій перспективі смерть Пригожина ніяк не вплине на ситуацію на фронті. Кадровим російським військовим на нього байдуже, а "вагнерівців" вже давно немає в Україні.
- Перед падінням літака Пригожина очевидці чули два потужних вибухи. Відомо, що в літака відвалилося крило та стабілізатор. Вони впали неподалік від закинутої ферми в селі Куженкіно у Тверській області.