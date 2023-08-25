Путін небезпечний для російських генералів: чи наважаться вони усунути диктатора

На тлі загибелі Євгенія Пригожина та чисток в армії російські генерали дедалі більше хвилюватимуться за свої життя. У середовищі вищого військового командування країни-агресорки може виникнути ідея позбутися Владіміра Путіна.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що показова страта ватажка ПВК "Вагнера" може свідчити про те, що російський диктатор почав відновлювати свою диктатуру.

Читайте також Помстився за приниження: Путін, імовірно, наказав збити літак Пригожина, – ISW вказує на символи

"Путін таким способом відновлює свою диктатуру, яка 24 лютого почала розсипатись. Найхарактернішим виявом того, що Путін більше не контролює все, що відбувається в Росії, був заколот Пригожина", – наголосив Яковенко.

Євгеній Пригожин 24 червня влаштував заколот у Росії. Разом зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" він захопив Ростов, Воронеж та кілька доріг до Москви. Однак після телефонної розмови з Алєксандром Лукашенком несподівано згорнув "переворот".

Після "перевороту" 24 червня російський диктатор усвідомив, яке хитке його положення, а тому вирішив діяти. Путін хоче довести, що "він вдома господар", передусім військовому керівництву країни, якого дуже боїться.

То чи повстануть російські генерали

Що показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з вагнерівцями – у нашому телеграмі

Доля багатьох представників російського військового командування залишається невідомою. Зокрема, мова про колишнього командувача окупаційними військами Сєргєя Суровікіна.

Тепер триває зачистка армії. Але генерали – це люди, які мають якусь можливість захищатись. Я думаю, у середовищі армії та спецслужб нарощуватиметься не лише невдоволення,

– зазначив Яковенко.

Ситуація залежатиме від результатів на полі бою в Україні. Коли Сили оборони досягнуть нових успіхів, невдоволення в російській армії набуде нових форм.

Ігор Яковенко про нову фазу протистояння між Путіним і генералами: дивіться відео 24 Каналу

Путін розправляється з генералами: останні новини