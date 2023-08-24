За ним не сумуватимуть, – Тихановська прокоментувала смерть Пригожина

Смерть очільника та засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який у червні організував невдалий заколот із своїми найманцями, офіційно підтвердили. Про інцидент стало відомо ввечері 23 серпня.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загинув у результаті падіння літака у Тверській області. Білоруські ЗМІ пишуть, що опозиціонерка Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала його смерть, передає 24 Канал.

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За Пригожиним не сумуватимуть

Світлана Тихановська написала, що Пригожин був вбивцею та саме таким його потрібно запам'ятати. Також вона зазначила, що в Білорусі за ним не сумуватимуть.

Ми очікуємо ліквідації угруповання "Вагнера" в Білорусі, що зменшить загрозу для нашої країни та сусідів,

— сказала вона.

Смерть Пригожина показала, чого варті "гарантії безпеки" самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Саме він виступив головним "перемовником", коли у Росії відбувався бунт вагнерівців на чолі із Євгеном Пригожиним.

Білоруський диктатор зміг пообіцяти очільнику "Вагнера" такі "гарантії безпеки", що той відмовся від свого "маршу на Москву" та розвернув колони найманців у зворотному напрямку. Вочевидь, він зміг їх тільки пообіцяти, але не забезпечити їх виконання.

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