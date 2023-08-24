Проблеми зі зв'язком та план на випадок смерті Пригожина: вагнерівців "евакуюють" з Білорусі

Російських найманців з ПВК "Вагнер", які впродовж кількох місяців перебували у Білорусі, наразі "евакуюють" з цієї країни. Ба більше, посіпаки кухаря Путіна мають власний план на випадок смерті Пригожина.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, вагнерівців мають довезти у Росію, передає 24 Канал.

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Вагнерівців "евакуюють" з Білорусі

У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" розповіли, що близько 21 години за місцевим часом на білоруський аеродром "Мачулищі" приземлився російський вантажний літак Іл-76. Там зазначили, що це перше тяжке повітряне судно за тривалий час.

Згодом у "Беларуському Гаюні" зазначили, що у місцях розташування таборів вагнерівців, а саме у населених пунктах Цель та Осиповичі спостерігали проблеми з підключенням до мобільного інтернету. Якою була причина збоїв у роботі мережі – досі невідомо.

Зрештою російські пропагандисти сказали, що нібито починається евакуація вагнерівців з Білорусі назад у Росію. Наразі достеменно невідомо, скільки найманців кухаря Путіна вивезли назад на батьківщину.

Вагнерівці мають "план" на випадок смерті Пригожина

Російські пропагандисти заявили, що у ПВК "Вагнер" нібито існує давно розроблений і затверджений механізм дій у разі смерті Євгенія Пригожина чи Дмітрія Уткіна.

Тому, якщо загибель цих осіб підтвердиться, то алгоритм буде запущений негайно. Проте росіяни відмовилися уточнювати, що саме цей механізм має на меті, але, за їхніми словами, це "в будь-якому разі буде дуже поганою новиною".

Також у мережі шириться повідомлення про те, що наразі нібито проводиться рада командирів ПВК "Вагнера", на якій будуть ухвалені рішення за підсумками інформації про загибель Пригожина та його заступників. Ці люди також буцімто опублікують відеозвернення, де командири ПВК "Вагнера" виступатимуть із груповою заявою.

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