Удар ракетою чи вибух на борту: льотчик-інструктор припустив, чому розбився літак Пригожина

У Тверській області Росії 23 серпня розбився літак глави ПВК "Вагнера". Унаслідок авіакатастрофи загинуло 10 людей – зокрема, Євгеній Пригожин. Серед версій авіатрощі – збиття літака ППО, вибухівка на борту або не таке паливо, як треба.

Та основною версією може бути вибух на борту, який призвів до руйнування літака та подальшої загибелі пасажирів, екіпажу. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що відкидає версію з паливом.

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"Зовнішній вплив – припустимо, удар ракетою – можливий. В принципі, теж може призвести до такого роду руйнувань", – сказав Світан.

Однак, військовий експерт вважає, що росіяни прекрасно розуміють, чим може завершитися удар ракети ЗРК по цивільному літаку, хто б там не перебував. Мовляв, таку команду складно дати та виконати.

Теоретично, це може бути. З практики, найімовірніше, закладання бомби на борту самого літака,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

Які можливі версії авіакатастрофи літака Пригожина: дивіться відео

Загибель Пригожина: що відомо

Бізнес-джет Євгенія Пригожина впав 23 серпня у Тверській області Росії. Він прямував із Санкт-Петербурга у Москву.

Унаслідок авіакатастрофи загинуло 10 людей – члени екіпажу та пасажири. Серед них і глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

За попередніми даними, судно могли збити із ЗРК С-300. Або літак вибухнув через бомбу, яка була закладена всередині.

У Пентагоні зазначили, що главу ПВК "Вагнера", найімовірніше, дійсно вбили. Міністерство оборони США розглядає версію, що літак розбився після того, як на його борту стався вибух.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що після загибелі "кухаря Путіна", ПВК "Вагнера" можуть знищити. А усіх вагнерівців можуть перевести в інші приватні військові компанії.