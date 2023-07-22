Аби "управляти нерухомістю": Пригожин зареєстрував компанію у Білорусі
Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин у Могильовській області на території Білорусі зареєстрував компанію. Вона нібито має займатися "управлінням нерухомістю".
У суботу, 22 липня, російські ЗМІ повідомили про реєстрацію фірми Пригожиним ще 19 липня. Її назва "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".
Дивіться також Місія – померти за еліту: чому в Кремлі хочуть утилізувати в окопах максимум росіян
Компанія за 80 доларів
Як пишуть пропагандисти, цю інформацію можна підтвердити завдяки даним Єдиного держреєстру юросіб та ІП мін'юсту Білорусі. Статутний капітал компанії – 200 білоруських рублів. Це близько 80 доларів.
Фірму зареєстрували в селі Мета Осиповицького району Могильовської області. Ймовірно, саме там розміщений табір, куди після заколоту до Росії приїхали найманці ПВК "Вагнера",
– написала одна з російських помийок.
Основним видом діяльності нової фірми Пригожина нібито є "управління нерухомим майном". Її власник – російське ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".
Група "Вагнера" перенесла штаб-квартиру
Варто сказати, що 21 липня Інститут вивчення війни опублікував звіт, у якому, з-поміж іншого, йдеться про те, що ПВК "Вагнера" тимчасово перенесла свою штаб-квартиру з Молькіно Краснодарського краю Росії в Білорусь.
Робота "Вагнера" з передачі бойового досвіду білоруським військовим йде повним ходом. Невідомо, як довго "тимчасова" штаб-квартира ПВК залишатиметься в Білорусі або куди її перенесуть в майбутньому,
– констатували експерти.
Дивіться також Тужиться стати "другою армією світу": Пригожин розробляє новий план проти Путіна
Як вагнерівці, взагалі, опинились в Білорусі
- Ввечері 23 червня ватажок приватної військової компанії Пригожин оголосив, що підіймає збройне постання проти військового керівництва Кремля.
- Закінчився цей заколот менш ніж за добу підписанням між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком угоди.
- У цьому документи якраз-таки йдеться про те, що група "Вагнера" повинна передислокуватись до Білорусі.
- Уже через декілька тижнів почали з'являтися кадри супутникових знімків, на яких видно польові табори вагнерівців.