Для Пригожина все тільки починається, але тепер у Росії, – політтехнолог про "вихід" з Бахмута

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що його найманці нібито виходять з Бахмута. Ватажок вагнерівців намагатиметься створити власний політичний проєкт у Росії.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, у Пригожина вже є непогана підтримка у Росії.

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Пригожин має всі умови

Тизенгаузен переконаний, що Пригожин має мету сконцентруватись на створенні власного політичного проєкту. Зараз Пригожин має для цього усі умови. Він буде використовувати кожну поразку військово-політичного керівництва Росії на свою користь.

Тому Пригожин буде збирати "героїв війни". Кожна поразка міноборони Росії буде для нього додатковим козирем. Він говоритиме: "Коли був Пригожин у Бахмуті, все було добре". Він створив собі образ "героя Бахмута". Зараз він буде капіталізувати його у політичний образ,

– припустив він.

Політтехнолог зазначив, що очільник вагнерівців вже має непогану підтримку в Росії. Останні соціальні опитування серед росіян показують, що приблизно 14% незадоволені Владіміром Путіним, але вважають Пригожина хорошим кандидатом.

"Для нього зараз все тільки починається. Скільки Пригожину дозволять це робити, ми побачимо. Якщо він почне переходити якісь "червоні лінії", то його досить швидко відправлять в Африку, де він буде охороняти родовища, копальні", – додав Тизенгаузен.

Тизенгаузен про амбіції Пригожина: дивіться відео

Чи виходять ПВК "Вагнера" з Бахмута