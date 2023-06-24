Сигнал Заходу та Китаю: Піонтковський сказав, яке послання передавав Пригожин
Конфлікт власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина з міноборони Росії, який тривав протягом кількох місяців, переріс у його протистояння з російською владою. А гучні заяви, які він робить сьогодні, адресовані не тільки росіянам, але й на зовнішніх політичних гравців.
Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він звернув увагу на те, що у своїх заявах Пригожин акцентує на дуже важливій і болючій для усього світу проблемі.
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"Ми не божевільні як Путін"
Піонтковський зауважив, що Пригожин в багатьох своїх виступах говорить про недопустимість застосування ядерної зброї та використання ядерного шантажу, до якого вдається Владімір Путін.
Звідки у Пригожина – карного злочинця, який половину життя провів у таборі, а потім у бандитському середовищі, якісь знання про стратегію. Зрозуміло, що цей абзац йому вписують якісь серйозні люди, які беруть участь у цьому заколоті,
– припустив опозиційний політик.
Андрій Піонтковський звернув увагу на один важливий аспект в заявах Пригожина: дивіться відео
Коли власник ПВК "Вагнера" говорить про недопустимість застосування ядерної зброї, це, на його думку, насамперед сигнал Заходу. Мовляв, ми не божевільні як Путін. І це сигнал також Китаю, який наголошує на відмові від брязкання ядерною зброєю, як це робить Путін.
"Тому ті люди, які стоять за Пригожиним, цікавляться також і зовнішньополітичним контекстом", – зробив висновок Андрій Піонтковський.Важливо! Євгеній Пригожин несподівано вирішив припинити свій "похід" на Москву. Зараз найманці ПВК "Вагнера" нібито розвертають свої колони та рухаються у зворотному напрямку – повертаються у польові табори.
Що відбувається в Росії: останні новини
- У Росії можуть запровадити воєнний стан. Про це повідомляє джерело у Раді Федерації. Російська влада нібито обговорює можливість оголошення в країні воєнного стану. Він додав, оскільки мета "спецоперації" Пригожина – захоплення влади в країні, то для запобігання цього Кремль може вдатися до таких заходів.
- Водночас у Москві найімовірніше буде введено комендантську годину. Також за словами мера міста Сєргєя Собяніна, в понеділок, 26 червня, оголошено неробочим днем. Це пов'язано з "мінімізацією ризиків". В цей день будуть працювати лише органи влади, підприємства безперервного циклу та оборонно-промислового комплексу, міські служби.
- На тлі останніх подій росіяни почали масово покидати країну-агресорку. Так, квитків на літаки до Тбілісі, Астани та Стамбула вже не залишилось. Також розкуплені квитки й на непрямі рейси. А на вокзалі в Ростові-на-Дону спостерігається велике скупчення людей, які бажають якнайшвидше виїхати з міста де повно "вагнерівців".