Сигнал Заходу та Китаю: Піонтковський сказав, яке послання передавав Пригожин

Конфлікт власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина з міноборони Росії, який тривав протягом кількох місяців, переріс у його протистояння з російською владою. А гучні заяви, які він робить сьогодні, адресовані не тільки росіянам, але й на зовнішніх політичних гравців.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він звернув увагу на те, що у своїх заявах Пригожин акцентує на дуже важливій і болючій для усього світу проблемі.

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"Ми не божевільні як Путін"

Піонтковський зауважив, що Пригожин в багатьох своїх виступах говорить про недопустимість застосування ядерної зброї та використання ядерного шантажу, до якого вдається Владімір Путін.

Звідки у Пригожина – карного злочинця, який половину життя провів у таборі, а потім у бандитському середовищі, якісь знання про стратегію. Зрозуміло, що цей абзац йому вписують якісь серйозні люди, які беруть участь у цьому заколоті,

– припустив опозиційний політик.

За інформацією представника партизанського руху "Атеш", ПВК "Вагнера" нібито увійшли до Борисоглєбська у Воронезькій області. В цьому місті розташований склад ядерної зброї

, відомий також як "375 об'єкт "С", 12-го управління міноборони Росії. Проте захистити склад сили регулярної армії ймовірно не зможуть, адже буцімто поблизу є дуже мало їхніх сил та засобів. Тому для посилення захисту цього об'єкту росіянам доведеться зняти оперативні резерви з фронту.

Андрій Піонтковський звернув увагу на один важливий аспект в заявах Пригожина: дивіться відео

Коли власник ПВК "Вагнера" говорить про недопустимість застосування ядерної зброї, це, на його думку, насамперед сигнал Заходу. Мовляв, ми не божевільні як Путін. І це сигнал також Китаю, який наголошує на відмові від брязкання ядерною зброєю, як це робить Путін.

"Тому ті люди, які стоять за Пригожиним, цікавляться також і зовнішньополітичним контекстом", – зробив висновок Андрій Піонтковський.

Що відбувається в Росії: останні новини

У Росії можуть запровадити воєнний стан. Про це повідомляє джерело у Раді Федерації. Російська влада нібито обговорює можливість оголошення в країні воєнного стану. Він додав, оскільки мета "спецоперації" Пригожина – захоплення влади в країні, то для запобігання цього Кремль може вдатися до таких заходів.

Водночас у Москві найімовірніше буде введено комендантську годину. Також за словами мера міста Сєргєя Собяніна, в понеділок, 26 червня, оголошено неробочим днем. Це пов'язано з "мінімізацією ризиків". В цей день будуть працювати лише органи влади, підприємства безперервного циклу та оборонно-промислового комплексу, міські служби.

На тлі останніх подій росіяни почали масово покидати країну-агресорку. Так, квитків на літаки до Тбілісі, Астани та Стамбула вже не залишилось. Також розкуплені квитки й на непрямі рейси. А на вокзалі в Ростові-на-Дону спостерігається велике скупчення людей, які бажають якнайшвидше виїхати з міста де повно "вагнерівців".