"Аллах покарав": прихильник ХАМАС хотів спалити прапор Ізраїлю, а натомість – підпалив себе
Попри усі терористичні дії бойовики ХАМАС мають прихильників у всьому світі. Вони влаштовують різні акції у їхню підтримку та виступають проти Ізраїлю.
Однією з найпоширеніших акцій підтримки бойовиків ХАМАС – спалення прапору Ізраїлю. У мережі з'явилися кадри, як один із таких "активістів" хотів спалити стяг, але вогонь перекинувся на нього, передає 24 Канал.
Дивіться також Загроза для обох країн: як війна в Ізраїлі вплине на співпрацю Ірану та Росії
Миттєва карма
На опублікованому у мережі відео не вказують, де саме стався інцидент зі спаленням прапора Ізраїлю. Але на кадрах видно, що на акцію підтримки бойовиків ХАМАС зібралося чимало людей. Один з учасників підпалив прапор Ізраїлю й вирішив його підняти.
Проте в якусь мить здійнявся сильний вітер і вогонь перекинувся на чоловіка, який намагався спалити прапор. Після цього загорівся одяг учасника акції, а він – вибіг з кадру. У якому стані нині чоловік – невідомо.
Чоловік намагався спалити прапор Ізраїлю: дивіться відео (Увага! Чутливий контент!)
До слова, користувачі мережі дуже влучно прокоментували цей інцидент. Більшість називає таке "спалення" миттєвою кармою, інша ж частина говорить, що таким чином Аллах намагається покарати людей.
Як коментують інцидент у мережі – більше у галереї
ХАМАС підтримують попри скоєні злочини
- Бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль скоїли чимало злочинів. Першими відчули на собі вторгнення учасники музичного фестивалю, який проходив на кордоні з Сектором Гази. Там бойовики ХАМАС почали стріляти по цивільних, коли ті намагалися врятувати. Також відомо, що терористи викрали близько 150 людей, серед яких багато жінок та дітей.
- Також зафіксовані факти розстрілу людей у власних домівках. До прикладу, у місті Офакім у власній квартирі вбили українських вчених. Вони виїхали до Ізраїлю з Харкова ще у 1990-і роки. Бойовики навіть не брали до уваги похилий вік подружжя – обом було 81 рік.
- У мережі повідомляли, що ХАМАС також знущався з людей. Днями прем'єр-міністр Ізраїлю опублікував жахливу світлину з дитячої кімнати, де все було залите кров'ю. Нетаньягу наголосив, що ХАМАС скоюють злочини страшніші за ІДІЛ.