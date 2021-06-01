За інформацією СБУ, місцева жителька, що мала "досвід роботи" у створенні псевдовладних утворень залучила до процесу майже 100 людей. Це відбувалось за координації російської громадської організації "Верховный Совет СССР".

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Роздавали "громадянство СРСР"

Зазначили, що так звана "Председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона навіть агітувала людей взяти участь у "псевдовиборах нових державних органів".

Крім того, з'ясували, що "силові структури" фейкових органів формували члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Що знайшли при обшуках

Під час обшуків правоохоронці знайшли документацію фейкових "народних рад"; комп'ютери, на яких друкували так звані довідки про громадянство; списки учасників групи та листування з російськими кураторами.

Що загрожує групі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганду тоталітарного режиму. Зауважимо, такі дії передбачають до 10 років ув'язнення.

Наразі слідство триває.



Обшуки в учасників групи / Фото СБУ