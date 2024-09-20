Вночі Прикарпаття було під атакою "Шахедів": які наслідки

Вночі 20 вересня на Прикарпатті лунали вибухи. Окупанти атакували Івано-Франківську область "Шахедами".

По російських дронах працювала ППО. Які наслідки ворожої атаки, розповіла голова ОВА Світлана Онищук у телеграм-каналі.

Дивіться також Ворог атакував Львівщину "Шахедом": виникла пожежа, пошкоджено авто та будинки

Атака "Шахедами" на Івано-Франківщину

Цієї ночі Івано-Франківська область знову зазнала ворожої атаки. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Вкотре закликаю усіх жителів області реагувати на сигнали про небезпеку!

– наголосила Світлана Онищук.

Голова ОВА подякувала нашим захисникам неба за їхню роботу, – оборону повітряного простору. Окрім того, усім службам, які долучаються до ліквідації наслідків ворожих атак.

Додамо, вибухи в Івано-Франківській області пролунали близько 03:00. Міський голова повідомив про роботу ППО.

Завдяки їхній (Сил ППО – 24 Канал) роботі немає жертв, немає пошкоджень житла людей,

– вранці заявив Руслан Стефанчук.

Зверніть увагу Росія запускала багато "Шахедів", під ударом був Захід: яким областям загрожують дрони-камікадзе

До речі, оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.