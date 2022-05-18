У прикордонних районах Брянської та Курської областей Росія утримує свої підрозділи, – ДПСУ

Триває 84 день героїчного протистояння українського народу проти російської агресії. Ворог намагається залякати українців присутністю військових угрупувань біля кордону з Україною, а саме в Курській та Брянській областях.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у своєму брифінгу, повідомляє 24 канал. Зазначається, що прикордонники ДПСУ продовжують захищати кордон України, в тому числі й на тих напрямках, де ситуація залишається напруженою.

Читайте також: Росіяни вдруге обстріляли прикордоння на Чернігівщині: за 3 години пролунали 30 вибухів

Демченко підкреслив, що підрозділи ДПСУ діють за загальним задумом Генерального штабу Збройних Сил України.

За його словами, ворог продовжує завдавати ударів та вживає всіх заходів для посилення наступу на східному кордоні. Зокрема, російська армія зосереджує свої зусилля на утримання раніше зайнятих рубежів, ведення розвідки та інженерного облаштування позицій.

Проте українські захисники максимально відбивають всі атаки.

Росія не полишає збройних провокацій на російсько-українській ділянці кордону на напрямках Чернігівської та Сумської областей. Російські військові продовжують артилерійські обстріли, зокрема, й об'єктів цивільної інфраструктури, що розміщені на прикордонних територіях.

Вогонь ведеться з території Росії. Крім того, українські прикордонники відмічають роботу Диверсійно-розвідувальних груп, які прикриваючись вогнем артилерії, намагаються зайти на територію України.

Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України Росія продовжує утримувати в прикордонних регіонах Брянської та Курської областей свої підрозділи Збройних сил Росії. За словами речника ДПСУ, наразі не спостерігається відновлення наступу на територію України.

Ситуація на Сумщині та Чернігівщині: останні новини

Вас це може зацікавити – 45 артилерійська бригада майстерно прогнала росіян: дивіться відео