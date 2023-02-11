Міномет і 40 розбійників: під Бахмутом прикордонники розбили групи штурмовиків
Джерело:Держприкордонслужба України
Ворог не полишає спроб захопити місто-фортецю Бахмут. Наші захисники впевнено дають відсіч противнику.
Прикордонники зазначають, що окупанти постійно використовують щільну забудову приватного сектору для прихованого переміщення чи укриття.
Читайте також Росія продовжує наступ на 5 напрямках, ЗСУ влучили у 3 важливі об'єкти ворога: зведення Генштабу
Захисники "дали на горіхи" окупантам
Нещодавно 4 групи піхоти росіян, чисельністю до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно штурмувати позиції наших захисників. Однак цей маневр помітили аеророзвідники Держприкордонслужби.
Як наслідок – мінометники знищили 2 групи ворожої піхоти. Решта загарбників намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму.
В цей час "Повітряні очі" наших захисників не дозволили ворожим планам здійснитися. Мінометники-прикордонники та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника.
Успіхи наших воїнів: останні новини
- Щодня окупанти поповнюють статистику Генштабу. Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни в Україні втратили вже 136 880 одиниць особового складу. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували аж 1 140 окупантів.
- Під час штурму Вугледару українські захисники ліквідували російського полковника Сергія Полякова, який був командиром 140 бригади спеціального призначення від початку вторгнення.
- У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила 12 авіаударів по районах скупчення живої сили. Крім того, були ще 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
- Моніторингова група Oryx повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила фактично 50% оперативного танкового парку. Це, щонайменше, 1 000 танків. Окрім того, повідомляють, що російські окупанти втратили вже понад 2 200 артилерійських систем.