Відкрили вогонь на ураження: на Сумщині прикордонники відбили наступ ворожої ДРГ
15 квітня 2024, 10:48Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Українські прикордонники запобігли спробі російської диверсійно-розвідувальної групи зайти на Сумщину з території Росії.
Про це зранку 15 квітня повідомила пресслужба ДПСУ.
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Зазначають, що росіяни намагалися відстрілюватися, та під тиском прикордонників були змушені відступити.
"Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території. Диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження. Ворог намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив", – ідеться у повідомленні.
Ситуація на Сумщині
- За даними Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області: зафіксовано 17 вибухів.
- Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська та Свеська громади.
- В обід 12 квітня в Сумській ОВА повідомили, що Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.