Росіяни намагались штурмувати Бахмут: прикордонники їх відкинули та завдали втрат
16 травня 2023, 20:28Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Російські окупанти вкотре намагались штурмувати місто-фортецю Бахмут. Сьогодні ворог атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії.
Прикордонники відбили два ворожі штурми у Бахмуті та завдали росіянам втрат. Детальніше про ситуацію поблизу Бахмуту – читайте далі.
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Противник атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії. Відкривши вогонь на ураження, бійці ДПСУ відкинули загарбників від лінії бойового зіткнення,
– йдеться у повідомленні.
У стрілецьких боях українські військові знищили 3-х росіян та поранили ще 6-х загарбників.
Актуально про бої на Бахмутському напрямку
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. У Генштабі повідомили, що за місто тривають важкі бої.
- Також упродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.
- У Міноборони повідомили, що упродовж останніх днів Сили оборони деокупували близько 20 кілометрів на Півночі та Півдні передмістя.