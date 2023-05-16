Росіяни намагались штурмувати Бахмут: прикордонники їх відкинули та завдали втрат

16 травня 2023, 20:28
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Джерело:

ДПСУ

Російські окупанти вкотре намагались штурмувати місто-фортецю Бахмут. Сьогодні ворог атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії.

Прикордонники відбили два ворожі штурми у Бахмуті та завдали росіянам втрат. Детальніше про ситуацію поблизу Бахмуту – читайте далі. 

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Противник атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії. Відкривши вогонь на ураження, бійці ДПСУ відкинули загарбників від лінії бойового зіткнення,
– йдеться у повідомленні.

У стрілецьких боях українські військові знищили 3-х росіян та поранили ще 6-х загарбників.

Актуально про бої на Бахмутському напрямку

  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. У Генштабі повідомили, що за місто тривають важкі бої.
  • Також упродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.
  • У Міноборони повідомили, що упродовж останніх днів Сили оборони деокупували близько 20 кілометрів на Півночі та Півдні передмістя.  

Автор: Анастасія Лукашевська