Прикордонники затримали "Сергієтту" при незаконному перетині кордону

6 травня 2024, 15:55
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Джерело:

ДПСУ

В Україні триває загальна мобілізація., однак дехто намагається її уникнути всіма відомими способами. Зокрема, один із військовозобов'язаних перевдягнувся в жінку та хотів перетнути кордон.

Українські прикордонники розповіли, що "чарівна "Сергієтта" спланувала подорож за кордон". Насправді ж це був 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку.

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До останнього стояв на своєму

Він намагався перетнути кордон з Румунією.

"Фешн-лук", макіяж з перукою – саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття,
– мовиться в повідомленні.

Прикордонники швидко викрили ухилянта, навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України.

На місці склали протокол. Справу розгляне суд. 

Прикордонники затримали "Сергієтту": дивіться відео

34 ухилянти затримали на кордоні з Україною

  • У Чернівецькій області 8 березня правоохоронці затримали мікроавтобус на кордоні з Румунією. Транспортний засіб був заповнений правопорушниками, які ухилялися від мобілізації. У Держприкордонслужбі зазначили, що всього в автобусі перебували 34 ухилянти. Це були жителі десятка областей нашої держави.
  • Під час затримання порушники поводилися зухвало та не виконували законних вимог прикордонників. Прикордонники зазначили, що керував транспортним засобом чоловік, якого підозрюють в організації незаконного переміщення осіб. Цей водій певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України.
  • Водію заплатили по 10 тисяч євро. Зрештою організатору інкримінували за статтею про переправлення осіб через державний кордон України. Коли провину чоловіка доведуть у судовому порядку, то водієві може загрожувати від 3 до 9 років позбавлення волі.

Автор: Вікторія Кульженко