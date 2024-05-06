Прикордонники затримали "Сергієтту" при незаконному перетині кордону

В Україні триває загальна мобілізація., однак дехто намагається її уникнути всіма відомими способами. Зокрема, один із військовозобов'язаних перевдягнувся в жінку та хотів перетнути кордон.

Українські прикордонники розповіли, що "чарівна "Сергієтта" спланувала подорож за кордон". Насправді ж це був 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку.

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До останнього стояв на своєму

Він намагався перетнути кордон з Румунією.

"Фешн-лук", макіяж з перукою – саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття,

– мовиться в повідомленні.

Прикордонники швидко викрили ухилянта, навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України.

На місці склали протокол. Справу розгляне суд.

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