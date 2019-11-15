Прикордонники затримали чоловіка в рясі, якого розшукує Інтерпол
На Одещині в пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники затримали чоловіка у церковному вбранні. Під час перевірки виявилось, що його розшукують правоохоронці Сербії, а також Інтерпол.
Порушником виявився 44-річний житель Боснії та Герцеговини, повідомили на сайті Державної прикордонної служби.
Паспорт затриманого / dpsu.gov.ua
Охоронці кордону одразу повідомили про чоловіка Укрбюро Інтерполу.
Наразі порушника для подальших правових рішень передали співробітникам поліції.
Чоловік, якого розшукує Інтерпол, був у церковному вбранні / dpsu.gov.ua
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі