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      Прикордонники затримали чоловіка в рясі, якого розшукує Інтерпол

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      Чоловік, якого розшукує Інтерпол, намагався перетнути український кордон / dpsu.gov.ua

      На Одещині в пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники затримали чоловіка у церковному вбранні. Під час перевірки виявилось, що його розшукують правоохоронці Сербії, а також Інтерпол.

      Порушником виявився 44-річний житель Боснії та Герцеговини, повідомили на сайті Державної прикордонної служби

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      Паспорт затриманого / dpsu.gov.ua

      Охоронці кордону одразу повідомили про чоловіка Укрбюро Інтерполу.

      Наразі порушника для подальших правових рішень передали співробітникам поліції. 

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      Чоловік, якого розшукує Інтерпол, був у церковному вбранні / dpsu.gov.ua

      Світові ЗМІ поширили брехню про те, що вулицю у Києві назвуть іменем нациста-колаборанта
      сьогодні
      6446
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Одеси Інтерпол Сербія Боснія і Герцеговина
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