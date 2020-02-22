Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині: відео

Прикордонники під час патрулювання затримали браконьєра на Київщині. Чоловік відмовився показати документи і почав втікати. Співробітники Держприкордонслужби змушені були застосувати зброю.

Стрілянина сталася у прикордонній смузі, на березі річці Тетерів, неподалік від села Лапутьки. Прикордонники виявили автомобіль і гумовий човен. Поблизу від машини перебував браконьєр, за яким вже давно стежили у ДПСУ. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Ним виявився 41-річний місцевий житель. Його затримали під час переслідування. Прикордонники склали адміністративний протокол на браконьєра і передали справу у суд.

Дивіться відео стрілянини і затримання браконьєра на Київщині:

Село Лапутьки на карті: