Прикриваються "заявою" Януковича: Кислиця нагадав, як Росія брехнею виправдовувала агресію

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, якими брехливими заявами Росія виправдовувала агресію проти України. Зокрема, у Москві прикривались "заявою Януковича з проханням про допомогу".

Такі аргументи використовував на засіданнях ООН представник Росії Віталій Чуркін. Про це Кислиця нагадав у Нью-Йорку – у День пам'яті кіборгів, які захищали Донецький аеропорт.

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Чуркін прикривався "копією заяви Януковича"

Чуркін намагався виправдати дії Росії наявністю "копії оригіналу заяви" Януковича, який звернувся до Росії із проханням використати підрозділи збройних сил Росії в Україні,

– зазначив Кислиця.

За словами постійного представника України при ООН, це вперше після завершення "холодної війни", коли постійний член Радбезу йде на такі кроки.

Янукович начебто просив Путіна використати свої війська в Україні

У "заяві Януковича", яку цитував Чуркін, було прохання до Путіна використати збройні сили Росії в Україні. Цинічно, але метою цього мало було "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України".

Згодом рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ніякого подібного листа Януковича не було. Мовляв, такого документа в адміністрації Путіна не реєстрували.

Тобто посол Путіна на весь світ заявив, що лист Януковича існував, а рупор Путіна – що не було жодного листа,

– зазначив Кислиця.

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Що відомо про Віталія Чуркіна:

Російський дипломат Віталій Чуркін був постійним представником Росії при ООН з 2006 до 2017 року.

У 2014 році заявив, що Росія не визнає нової української влади.

Плутав Бандеру із Бендерою, а Шухевича з Шушкевичем.

Загадково помер у Нью-Йорку незадовго до 65-річчя.

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Незадовго до цих спростувань Пєскова Чуркін помер. Його причина смерті, зауважив Кислиця, – достеменно невідома: чи то отруєння, чи то серцевий напад.