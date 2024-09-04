Удар по Львову: хірург показав фрагмент "Кинджалу", який пошкодив органи одному з поранених

Росія вдосвіта 4 вересня атакувала Львів ракетами та дронами. Ворог запустив по місту "Кинджали".

Львівський хірург, завідувач першого хірургічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Гнат Герич показав уламок російської балістичної ракети, який витягнув з органів пораненого внаслідок атаки.

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Хірург показав уламок російської ракети, який витягнув з органів постраждалого

Фрагмент балістичної ракети, який ушкодив легеню, магістральну судину та хребет,

– написав хірург.

Перед цим він розповів, що внаслідок російської атаки у Львові багато важких поранених.



Хірург показав уламок "Кинджала", який витягнув з тіла пацієнта / скриншот 24 Каналу

Офіційно влада не говорила, скільки ракет "Кинджал" ворог запустив по Львову. Проте монітори написали, що було дві аеробалістичні ракети комплексу Х-47м2 "Кинджал", які ворог випустив з двох бортів МіГ-31К з Тульської області Росії. Ворожа зброя досягла Львова, ймовірно, орієнтовно о 05:47 4 вересня.

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На жаль, внаслідок російського удару відомо про 64 поранених, з них 8 – діти.

Керівник анестезіологічної служби Першого медичного об'єднання Львова Наталія Матолінець повідомила, що 11 пацієнтів перебувають в критичному стані. Львів'ян закликали здавати кров для постраждалих.