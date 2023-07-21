Росіяни – найкращі коригувальники вогню: Дудукалов про знищення ворога в Бердянську
Вночі проти 11 липня ЗСУ ліквідували не лише російського генерал-лейтенанта Олєга Цокова. Разом з ним у районі Бердянська загинули ще кілька офіцерів і багато особового складу.
Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, російське військове командування продовжить гинути в Україні.
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"Було кілька офіцерів як мінімум і особовий склад, який порахувати дуже важко. Останнім часом це сотні окупантів. Їх просто вивозять вантажівками і спалюють або кидають", – зазначив Дудукалов.
ЗСУ продовжують нищити росіян у районі Бердянська: дивіться відеоЗверніть увагу! Український журналіст Денис Казанський припустив, що 11 липня разом з Олегом Цоковим могли ліквідувати також російського підполковника Алєксандра Горіна. Він був колишнім комбатом 382 окремого батальйону морської піхоти окупантів.
Росіяни розпорошились Азовським узбережжям
Окупанти займають відпочинкові бази в Бердянську та в інших населених пунктах Запорізької області. Однак їх це не врятує від прильотів.
"Тут росіяни найкращі коригувальники вогню, як виявляється. Їхні дописи в соцмережах про те, хто, коли і де загинув, дуже допомагають ідентифікувати", – додав Дудукалов.
Росіяни зазнають втрат в Україні: останні новини
- Українські захисники продовжують очищати українські землі від російських окупантів. Тільки за останню добу 20 липня було знищено близько 680 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 240 690 особового складу.
- Росія втрачає також свій командний склад. Зокрема, ввечері 12 червня стало відомо про загибель генерала Сєргєя Горячьова, який чомусь опинився в епіцентрі бойових дій.
- Росіян нищать свої ж, про що свідчить робота загороджувальних загонів. Очевидці показали роботу одного з таких угруповань під час повномасштабної фази російсько-української війни.