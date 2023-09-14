Є ризики, що скоро почнеться примусова мобілізація на окупованій Херсонщині, – Соболевський

Днями Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія планує мобілізувати від 400 до 700 тисяч людей. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу про ситуацію на Херсонщині. За його словами, ймовірно, примусова мобілізація до лав російської армії не омине херсонців.

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Росіяни мобілізуватимуть херсонців

Донедавна росіяни боялися залучати херсонців до збройних сил Росії. Позаяк росіяни знають справжній настрій мешканців цих територій. Окупанти лишень створили так званий "добровольчий батальйон імені Маргелова" на території Херсонської області. Російська пропаганда хизувалася, що буцімто збройне формування брало участь у бойових діях.

Добровольчий батальйон імені Василя Маргелова Добровольчий батальйон імені Василя Маргелова – це збройне формування мало "захищати" окуповані території від Збройних Сил України.

Проте насправді - це бутафорський підрозділ, не укомплектований, який тримають заради "картинки".

Проте наразі ситуація докорінно змінилася. У перервах між псевдовиборами ворог готується до відкриття військкоматів у громадах Херсонщини. Міська обласна рада знає про місця, де планують мобілізувати українців.

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Ба більше, останнім часом росіяни збільшили кількість спам-розсилок через смс-інформування, на кшталт – "Вступайте до росгвардії", "Вступайте до Збройних Сил Росії".

Ми бачимо ризики того, що через певний час може бути така примусова мобілізація на Херсонщині,

– наголосив Юрій Соболевський.

Росія оголосить мобілізацію