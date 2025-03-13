Путін опинився у дуже непростій ситуації через домовленість України й США про 30-денне перемир'я

Україна та США домовились про припинення вогню на 30 днів, якщо на це погодиться Росія. Тому кремлівський диктатор Владімір Путін опинився у дуже непростій ситуації.

Адже тоді у росіян, які вже давно засліплені пропагандою, зламається наратив, що нібито "все на умовах Росії". Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Тому для нього це непроста ситуація. Це є великою проблемою і для тих, хто несе "рускій мір". Тому що якщо Путін скаже: "Нехай буде перемир'я, а потім у моменті усе обговорюємо", то зламається добре відбудована історія у головах росіян, що усе буде "лише на умовах Росії", – сказав він.

Путін може зірвати перемир'я

Борис Тизенгаузен зазначив, що Путін може зірвати 30-денне перемир'я і далі продовжити тероризувати Україну. Росіяни можуть видати, що нібито українці "вдарили перші", а вони – "лише у відповідь".

Але ніхто не скасовував розвідку, дані якої ми також продовжуємо отримувати. Тому сказати, що "це все Україна", напевно, не вийде. Звичайно, зірвати перемир'я він може. Але я не знаю, чим це може йому допомогти,

– припустив він.

У США погрожують жорсткими санкціями проти Росії, якщо Кремль не погодиться на перемир'я. Однак припинити вогонь для Путіна – це позбутися можливості обстрілювати дронами, ракетами, КАБами. Зараз йому не потрібне припинення вогню, але його поставили у такі умови.

"Те, що Путін може довго воювати – це міф. Якщо він зараз зайде у клінч з адміністрацією Дональда Трампа, якщо Європа мобілізується, а ми вже бачимо нові оборонні бюджети, ініціативи, то навряд чи він зможе воювати дуже довго. Наступальний потенціал Путіна в Україні вже практично на останньому подиху", – підкреслив політтехнолог.