Макрон запропонував перемир'я на час Олімпіади: що відповіли Зеленський і Путін

Цьогорічну Олімпіаду, яка пройде з 26 липня по 11 серпня, приймає Франція. Президент Макрон запропонував на цей час оголосити про припинення вогню у війні в Україні. Путін побідкався на утиски російських спортсменів, а Зеленський назвав олімпійське перемир'я "неживою історією".

На пресконференції Володимир Путін розповів, що під час переговорів з лідером Китаю обговорив ініціативу Макрона щодо "олімпійського перемир'я". Саму цю ідею російський диктатор назвав дуже правильною, однак фактично одразу ж відкинув її.

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У Путіна знову винуваті інші

Так, очільник Кремля зауважив, що принципи "олімпізму" – це добре, однак їх майже ніхто ніколи не дотримувався, хіба що у Древній Греції. Також Путін традиційно звинуватив західних чиновників у тому, що вони "політизують" спорт, і цим самим, мовляв, порушують олімпійську хартію.

Диктатор не приховував образу на те, що російським спортсменам заборонили виступати на Олімпіаді зі своїм прапором та гімном. На думку Путіна, це порушує основи справедливості. Очільник Кремля заявив, що Захід сам не дотримується олімпійських правил і водночас чекає на те, аби Росія їх виконувала.

Довіряти Москві не можна

: Зазначимо, що російському диктатору зараз точно не потрібна перерва у війні. Адже окупанти розпочали свій наступ на Харківщині. Путін цинічно зауважив, що наразі у нього немає планів захоплювати Харків . Дії окупантів – це начебто відповідь на "обстріли" Бєлгорода. Вони покликані створити "санітарну зону" в регіоні.

Не йме віри у необхідність тимчасового припинення вогню із російським агресором і Володимир Зеленський. У коментарі журналістам глава нашої держави зауважив, що Україна вже мала досвід "перемир'я" із Росією, однак воно не спрацювало.

Також президент вказав на ризик того, що окупанти можуть скористатися тишею і перейти у наступ.

Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 15 – 16 червня у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, де Україна спробує створити коаліцію країн, які розділяють її погляд на те, який вигляд повинно мати закінчення війни.