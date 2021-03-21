Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов різко звернувся до Кремля: "Припиніть шпигувати". Це сталося після того, як у Болгарії затримали низку людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

Цей випадок – не перший в історії стосунків Софії та Москви. Раніше у Болгарії вже затримували російських шпигунів та висилали дипломатів.

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Новий шпигунський скандал між Росією та Болгарією: що відомо

19 березня стало відомо, що у столиці Болгарії Софії та околицях затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Мовиться про щонайменше 2 болгарських військових, які, ймовірно, разом зі спільниками передавали таємні дані Росії (через зв'язки у російському посольстві).

Загалом у справі 6 фігурантів, серед яких є й дружина одного з військових, яка має подвійне громадянство – Болгарії й Росії.

Наступного дня, 20 березня, з цього приводу висловився глава уряду країни Бойко Борисов. Він сказав, що шпигування Росії за можливостями Болгарії у НАТО виходить за межі розуміння поняття "дружба".

Хочу закликати їхніх керівників (дипломатів Росії – 24 канал): припиніть шпигувати в Болгарії,

– заявив Борисов.

За його словами, нові випадки виявлення російських шпигунів змушують Болгарію вкотре оголошувати персонами нон грата дипломатів із Росії.

Болгарія вже неодноразово висилала з країни російських дипломатів

Софія вже виганяла з Болгарії дипломатів із Росії через звинувачення у шпигунстві. Наприклад:

У вересні 2020 Болгарія оголосила персонами нон грата 2 дипломатів із Росії. Бо вони збирали інформацію, яка становить державну таємницю, і передавали її у Москву.

У січні 2020 року 2 російських дипломатів видворили з Болгарії. Співробітника посольства у Софії оголосили персоною нон грата, а працівника торгового представництва – небажаною особою.

У жовтні 2019 працівника російського дипломатичного відомства запідозрили у шпигунстві (він щонайменше рік збирав розвідувальну інформацію). Москва не задовольнила запит про його відкликання, і Софія видворила росіянина.

Кремль, як завжди, будь-які спроби шпигування заперечує.