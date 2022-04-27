Прискорить їхню військову поразку, – Арестович про ймовірний наступ росіян на Бессарабію

Олексій Арестович пригадав заклики Росії про нібито "необхідну окупацію" Молдови. Політик пояснив Росії, що діяльність на іншому напрямку тільки прискорить їхню військову поразку.

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів на брифінгу ввечері 26 квітня. Зокрема він попередив, що Україна знає, що робити з цією загрозою.

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Напад на Бессарабію тільки прискорить поразку Росії

Олексій Арестович пригадав, що основною зміною у воєнно-політичній обстановці навколо України стала російська терористична активність в окупованому Придністров'ї на території Молдови.

Сьогоднішні (мовиться про 26 квітня – 24 канал) удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про наміри Росії додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії. Військово-політичне керівництво держави цілком розуміє цю загрозу, перебуває у постійному зв'язку з нашими сусідами і ми знаємо, що з цим робити,

– заспокоїв Арестович.

Російському керівництву радник глави ОП розповів, що таке рішення Кремля прискорить її військову поразку тут і політичну поразку у світі.

Основні новини про Придністров'я

Вранці 26 квітня у Придністров'ї пролунали ймовірно провокації Росії. Зокрема окупанти там зруйнували антени центру, що транслював російське радіо. Через це президентка країни терміново скликала Радбез.

У цей же день наша розвідка повідомила про те, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення. Повідомлення про це надходили від імені "СБУ" або "ЗСУ". Проте у нашому Міноборони запевнили – Україна не має нічого спільного з подібними провокаціями.

У Пентагоні заявили, що не хочуть бачити поширення війни на територію Молдови. Натомість Москва заявляла, що російське військо отримає вихід у Придністров'я, де "також виявили факти утиску російськомовного населення". Варто згадати, що насамперед росіянам ця територія потрібна для того, щоб встановити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

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