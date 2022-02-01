"Прислухайтеся до України": Естонія закликала Німеччину допомогти на тлі загрози з боку Росії
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Естонія закликала Німеччину підтримати Україну через загрозу воєнного вторгнення Росії. Там запевнили, що зараз Україні як ніколи потрібна допомога.
З відповідним закликом виступила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона порадила німецьким партнерам прислухатись до України.
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"Україна попросила про допомогу. Ця країна потребує підтримки для самооборони від агресора", – сказала політикиня.Важливо! Естонія 21 січня надіслала Німеччині запит на схвалення постачання в Україну 122-міліметрових гаубиць. У ЗМІ згодом повідомили, посилаючись на урядові джерела, що Німеччина не дозволяє Естонії надавати Україні зброю свого виробництва.
Відносини Німеччини та України
- У Німеччині виключають постачання летальної зброї Україні. 61% пересічних німців також підтримують уряд у цьому питанні.
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT у разі нової агресії.
- Щоб якось згладити ситуацію, Німеччина вирішила передати Україні 5 тисяч захисних шоломів. Міністр оборони України Олексій Резніков відповів, що їх не просили цього робити.
- За інформацією ЗМІ, Вашингтон розглядає Берлін як "ненадійного партнера" через позицію щодо України
Які країни допомагають Україні / Інфографіка 24 каналу
Каллас про НАТО: Кремль не має права голосу
Росія вимагає, щоб НАТО повернулося до стану 1997 року й вивело війська з 14 країн. Каллас вважає, що це є неприпустимим – вона відкинула вимоги Москви до НАТО.
За словами Каллас, Кремль не має права голосу щодо рішень НАТО.
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