Пристрасті біля Лаври розпалюються: Паша "Мерседес" почав погрожувати журналістам палкою

Зранку 30 березня прихильники УПЦ МП не пустили комісію Мінкульту у Києві-Печерську Лавру. А митрополит Паша "Мерседес" Лебідь взагалі почав погрожувати журналістам.

Так, митрополит УПЦ МП почав погрожувати журналістам побиттям палкою. Через це ситуація біля Лаври продовжує розпалюватися.

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Як Паша "Мерседес" погрожував палкою

На оприлюдненому відео можна побачити, як митрополит Паша "Мерседес" погрожує журналістам у Лаврі побиттям палкою, за те що до нього звертаються з питаннями.

Однак згодом митрополит почав відхрещуватися і заявив, що нікому не погрожує. На питання одного з журналістів, кого Павло збирається бити, він відповів: "Тебе".

Після цього прихильник Московського патріархату підійшов до вірян. Він зазначив, що у комісії Мінкульту немає "ніяких дозволів".

Це провокація Мінкульту. Вчора мені сказали помиритися з міністром культури, але я з ним не сварився,

– заявив митрополит.

Паша "Мерседес" погрожував палкою журналістам: дивіться відео

Що відбувається біля Лаври 30 березня

Прихильники та ченці УПЦ МП не поспішають виїхати з Лаври. Вже другий день поспіль вони роблять все, щоб залишитись на території монастиря.

Зранку 30 березня священники УПЦ МП провели богослужіння у Лаврі. Служба ченців мала тривати до 10 ранку.

О 10 ранку на територію Києво-Печерської Лаври прибула комісія, щоб розпочати процес передачі майна храму державі.

Згодом стало відомо, що комісію Мінкульту не пустили в Лавру. Там кажуть, якщо їм будуть перешкоджати і надалі, доведеться звернутись в поліцію.

Нагадаємо, що 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити Лавру, оскільки закінчився договір оренди. Паша "Мерседес" вибухнув погрозами та прокльонами українській владі. Раніше він також заявив, що ченці УПЦ МП не залишать територію Києво-Печерської Лаври, попри припинення договору оренди.

Один з ченців УПЦ МП також заявив журналістам, що не збирається покидати монастирський комплекс.

До речі, частина церковників УПЦ МП, що перебувають на території Лаври, налаштована на діалог щодо виїзду, однак деякі готові влаштувати провокації.