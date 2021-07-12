Присвоїли назву "Русь" своїй Московії, – Ткаченко відповів Путіну на його статтю

Володимир Путін написав статтю про нібито братерство росіян та українців. Олександр Ткаченко заявив, що трактування очільника Кремля "не відрізняється особливою оригінальністю".

Міністр культури пояснив, що переписувати нашу історію почали ще російські царі. Тому він порадив включати критичне мислення, читаючи подібне.

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Ткаченко пояснив, як Росія здавна переписує історію

Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії,

– пояснив очільник Мінкульту.

Він також додав, що цю практику продовжив у часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про "колиску братських народів", але й наочно показав своє ставлення до "братських народів" – Голодомором, масовими депортаціями та іншими геноцидними практиками.

"Реальні дії Росії проти України – війна, сіяння ворожнечі та брехлива пропаганда", – Ткаченко

Ткаченко пояснив, що таке ж трактування правди зараз і в Росії, яка за конституцією наче гарантує право на самовизначення і свободу усім народам, що опинилися в складі Росії, але у реальності:

нехтує правами нацменшин;

принципами демократії;

толерантності та рівності.

От вам і "братство народов" по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі, – сказав міністр.

Він закликав пам'ятати про реальні дії Росії проти України – війна, сіяння ворожнечі та брехлива пропаганда. Додав, що ми будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в понад тисячолітню історію.

Коротко про статтю Володимира Путіна