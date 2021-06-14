Притула відповів, чим він відрізняється від Зеленського та Порошенка

Сергій Притула заявив, що люди, які його оточують, є квінтесенцією усього, що він хоче запропонувати українській політиці. Це мають бути нові обличчя, однак фахові.

Під час інтерв'ю Сергія Притулу запитали, чим він відрізняється від Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Окрім того, у політика поцікавилися, що він може запропонувати суспільству.

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Людьми, якими я зараз себе оточую. Це люди, з якими я пропрацював у "Голосі" два роки. Вони є квінтесенцією того, що я хочу запропонувати українській політиці. Це набір найкращих рис, які є у двох вище згаданих – не конкретно політиків, а політичних сил, які вони очолюють,

– відповів Притула.

Які це люди: відповідь Притули

Патріоти без натяків на корупційні шлейфи.

Нові обличчя, однак фахові. Притула зауважив, що в Україні якось так виходить, що якщо нове обличчя, то це весільні фотографи.

Якщо ж великі патріоти, то у їхніх командах можна знайти людей з певними елементами корупційних історій.