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Привернути увагу до РФ як імперії зла, – активіст про мету акції на підтримку Сенцова

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Майже місяць голодування Олега Сенцова. Акції на підтримку українського політв'язня відбуваються по всьому світу. Не виняток і Київ. 13 червня кілька десятків активістів вийшли під російське посольство.

Вони тримали в руках плакати "FREE SENTSOV", вимагаючи від Кремля відпустити українського політв'язня. А світ закликали бойкотувати чемпіонат світу з футболу на території агресора. 

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Жовто-блакитні стяги, плакати "Free Sentsov", вигуки "Слава Україні". І все це під стінами російського посольства у столиці. Декілька десятків небайдужих громадян вийшли на акцію підтримки Олега Сенцова.

Це в першу чергу тиск на західних політиків, для того, щоб вони напередодні Чемпіонату світу з футболу не сідали за стіл перемовин, не включали Путіна до міждержавних утворень. І щоб зрозуміли: ведучи діалог з терористами, вони стають співучасниками тих злочинів, які творить сьогодні Росія, зокрема, вбиває українського політв'язная Олега Сенцова,
– прокоментував учасник акції Сергій Кузан.

Нагадаємо, 20 років колонії суворого режиму – такий вирок виніс Російський суд українському режисеру. Агресор вважає Сенцова організатором терористичних актів у Криму. Чоловік протестує проти утримання всіх політв'язнів на території Росії – голодує вже майже місяць.

Активісти у столиці зачитують звернення не лише українською, а й англійською мовою. Серед іншого вимагають увесь цивілізований світ бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який вже завтра стартує в Росії.

З метою бойкоту Чемпіонату і привернення уваги до Російськорх Федерації, як імперії зла, не давати затерти тему, не давати, аби ця держава-агресор вільно себе почувала на міжнародній арені,
– розповів організатор акції у Києві Дмитро Жмайло.

За час голодування Олега Сенцова, можна було побачити підтримку, як з боку країн, так і окремих людей. Ось, наприклад, український ілюстратор Андрій Єрмоленко створив альтернатвні плакати до чемпіонату світу, який має відбуватися у країні, яка поводить себе вкрай агресивно. В ілюстраціях на плакатах є алюзії на анексію Криму, війну, які веде Росія в Україні та світі, катастрофу рейсу MH17, арешти українців, отруєння Скрипалів у Великобританії та інші події де нечебто "ИХ ТАМ НЕТ".

Робота ілюстратора Єрмоленка
Робота ілюстратора Єрмоленка

Не забувають про Олега і в інших країнах світу. Сьогодні до акції долучилась Франція. А в сполучених штатах - за ініціативи Українського конгресового комітету Америки - упродовж дня люди голодуватимуть на підтримку вимог Сенцова. До них приєднаються й українці Австралії. А в Канаді члени двох впливових комітетів парламенту - з питань безпеки й оборони та закордонних справ - сфотографувалися із плакатом FreeSentsov.

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Не дивлячись на увагу всього світу до долі Сенцова, для Кремля це як горохом об стіну. А тим часом політв'язень з кожною годиною почувається все гірше. Днями режисера мають оглянути лікарі та винести вирок - наскільки сильним ударом для здоров'я стала боротьба за свою громадянську позицію. 

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. ​Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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