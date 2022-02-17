Привід для чергової ескалації, – волонтер про загострення з боку Росії на Донбасі

На Донбасі бойовики спровокували загострення та не припиняють активно обстрілювати українські позиції. У такий спосіб Росія створює привід для чергової ескалації.

Про це розповів волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу. Однак поки у Росії нічого не виходить.

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За словами Макарука, на фоні усіх своїх навчань, переміщення військових та можливих провокацій держава-агресорка нічого не досягла. Кремль намагався створити привід для війни й у питанні дипломатії, але там також зазнав поразки.

Теперішнє загострення ми вбачаємо як привід до чергової ескалації, тобто намагання створити хоч якийсь casus belli (привід для війни – 24 канал) з провокуванням наших Збройних сил,

– заявив волонтер.

Як розповів Макарук, зараз Росія намагається спровокувати Україну у військовому питанні, але у неї нічого не виходить. При цьому перекидання військ і їхнє утримання у холодну пору передбачає величезні витрати з російського бюджету.

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Волонтер також зауважив, що жодного відведення військ, про яке говорила Росія, насправді не відбувається. Натомість є нарощування груп ударних гвинтокрилів і вертольотів у Смоленській області та на реконструйованому аеродромі колишньої військово-морської бази ЗСУ на острові Донузлав.

Росія заявила про завершення низки військових навчань та часткове відведення військ від українського кордону. Однак у НАТО поки не бачать ознак деескалації з боку Москви.

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