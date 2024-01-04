Привітання Буданову з днем народження від ГУР: у російському Челябінську згорів літак Су-34

У Росії не буває жодного спокійного дня без пожежі чи "бавовни". Так, у місті Челябінськ країни-агресорки 4 січня згорів бомбардувальник Су-34.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР МО. Примітно, що згорання Су-34 у Челябінську сталася до дня народження начальника української розвідки Кирила Буданова.

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В ГУР МО причетні до згорання літака Су-34 у Челябінську

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що ця подія сталася в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол". Це летовище розташоване у російському місті Челябінськ, що у понад 2 140 кілометрах від східного кордону нашої держави.

У російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34,

– розповіли обізнані джерела в українській розвідці.

У відомстві також зазначили, що за цією подією дійсно стоять представники ГУР МО. Це була їхня успішна операція у глибокому тилу ворога.

Раніше українські військові вже збивали російські Су-34

Варто відзначити, що начальник ГУР МО Кирило Буданов 4 січня відзначає свій 38-й день народження. Тому можна припустити, що така успішна спецоперація нашої розвідки стала чудовим подарунком Буданову до його свята.