Привітання Буданову з днем народження від ГУР: у російському Челябінську згорів літак Су-34
У Росії не буває жодного спокійного дня без пожежі чи "бавовни". Так, у місті Челябінськ країни-агресорки 4 січня згорів бомбардувальник Су-34.
Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР МО. Примітно, що згорання Су-34 у Челябінську сталася до дня народження начальника української розвідки Кирила Буданова.
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В ГУР МО причетні до згорання літака Су-34 у Челябінську
Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що ця подія сталася в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол". Це летовище розташоване у російському місті Челябінськ, що у понад 2 140 кілометрах від східного кордону нашої держави.
У російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34,
– розповіли обізнані джерела в українській розвідці.
У відомстві також зазначили, що за цією подією дійсно стоять представники ГУР МО. Це була їхня успішна операція у глибокому тилу ворога.Важливо! Варто відзначити, що начальник ГУР МО Кирило Буданов 4 січня відзначає свій 38-й день народження. Тому можна припустити, що така успішна спецоперація нашої розвідки стала чудовим подарунком Буданову до його свята.
Раніше українські військові вже збивали російські Су-34
- Повітряні сили ЗСУ 22 грудня повідомили, що на Херсонському напрямку збили аж 3 російські бомбардувальники Су-34. Після цього окупанти почали бідкатися, що літаки буцімто збили за допомогою системи Patriot, коли ті виконували політ для бомбардування українських міст і сіл.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що це збиття літаків показує, що росіяни не вчаться на власних помилках, відправляючи своїх пілотів на вірну смерть. Зокрема, військове командування Росії відправляє своїх пілотів якомога далі в український тил, щоб знищувати об'єкти в глибині оборони.
- Крім того, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявляв, що ввечері 24 грудня наші захисники збили ще один бомбардувальник росіян Су-34. Це сталося на Маріупольському напрямку.