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Приємна новина для геймерів: ціни на відеокарти знизяться на 20%

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Ціни на відеокарти знизяться на 20%
Ціни на відеокарти знизяться на 20% / Фото з вільних джерел

Ціни на відеокарти повернуться до нормальних значень завдяки падінню популярності криптовалют. Зниження інтересу майнерів до графічних чіпів призведе до зниження вартості відеокарт на 20% вже цього місяця.

Про це повідомляє TechRadar.

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Варто зазначити, що Nvidia переоцінила попит на відеокарти у майнерів, через що компанія відклала вихід нового покоління відеоприскорювачів. Також один із тайванських виробників відеокарт повернув Nvidia 300 тисяч графічних процесорів.

Пік вартості відеокарт в Україні збігся з максимальною вартістю біткоїна. Це сталося взимку 2017-2018 років. Для GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1070 і для Radeon RX 580 пік вартості припав на січень-лютий 2018 року, а вже в липні їх вартість впала приблизно на 25-30%. Якщо ціна впаде ще на 20%, то це стане приємною новиною для геймерів.

Ціни на відеокарти

Ціни на відеокарти

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Теги: Техно Ґаджети Ціни
Джерело: 24 Канал
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