У Білому домі розповіли, чи приїде Байден в Україну
Джерело:CNN
Координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі розповів, чи планує президент США Джо Байден приїхати до України.
За словами Джон Кірбі, Джо Байден не виключає візит до України. При цьому говорити про якісь конкретні терміни представник Білого дому не став.
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Коли Байден може приїхати до України
Кірбі заявив, що у "слушний час президент США зробить це, але зараз не час".
Байден залишається у тісному контакті з президентом Зеленським. Вони спілкуються регулярно та часто. Ми зараз фокусуємося на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням,
– додав Кірбі.
Зазначимо, що раніше журналіст телеканалу NBC News Петер Ніколас повідомив, що президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи на річницю вторгнення Росії в Україну. За інформацією видання, розглядається кілька країн, куди може приїхати Джо Байден, зокрема Польща.
Потужна допомога від США
- Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підвередив намір озброїти Україну танками Abrams. Про це він заявив під час брифінгу у середу, 25 січня.
- Збройні Сили України отримають від США 31 танк Abrams для захисту територій та для досягнення стратегічних цілей.
- Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams "якнайшвидше". Він зазначив, що потрібен час, щоб поставити танки на поле бою, але конкретних термінів не озвучив.
- Після отримання танків Україна наполягатиме на передачі західних винищувачах четвертого покоління, таких як американські F-16.
- Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками.
- Очікується, що питання передачі Україні винищувачів можуть обговорити під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого.