У Білому домі розповіли, чи приїде Байден в Україну

Координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі розповів, чи планує президент США Джо Байден приїхати до України.

За словами Джон Кірбі, Джо Байден не виключає візит до України. При цьому говорити про якісь конкретні терміни представник Білого дому не став.

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Коли Байден може приїхати до України

Кірбі заявив, що у "слушний час президент США зробить це, але зараз не час".

Байден залишається у тісному контакті з президентом Зеленським. Вони спілкуються регулярно та часто. Ми зараз фокусуємося на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням,

– додав Кірбі.

Зазначимо, що раніше журналіст телеканалу NBC News Петер Ніколас повідомив, що президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи на річницю вторгнення Росії в Україну. За інформацією видання, розглядається кілька країн, куди може приїхати Джо Байден, зокрема Польща.

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