Чи приїде Дуда в Київ до другої річниці повномасштабної війни: у канцелярії президента відповіли
Джерело:PAP
На другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого до Києва приїдуть багато іноземних лідерів. Та чи буде серед них президент Польщі, відповіли в канцелярії Дуди.
Представник канцелярії президента Польщі Войцєх Колярський заявив, що наразі такий візит не планується.
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Дуда звернеться до Зеленського
Ні, такий візит наразі не планується,
– сказав представник канцелярії президента, відповідаючи на питання про можливий візит Дуди в Україну.
Також Колярський звернув увагу, що польський лідер дав велике інтерв'ю українському телебаченню у зв'язку з другою річницею повномасштабної агресії Росії. Окрім того, додав, що буде розмова на BBC World на цю тему.
"Планується також звернення до президента Зеленського у зв'язку з другою річницею", – сказав представник канцелярії.
Також він наголосив, пам'ять про те, що сталося, важлива, адже "те, що сталося два роки тому, визначає не лише польську політику, але й світову політику і найближче майбутнє".
Влада Польщі виразно і однозначно каже, що вільна, незалежна Україна є важливим союзником Польщі,
– заявив Колярський.
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Що відомо про візит іноземних лідерів 24 лютого
- Напередодні прессекретар Володимира Зеленського анонсував, що 24 лютого до Києва приїде багато іноземних лідерів. Однак, хто саме, не уточнив.
- "Очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, а ці візити матимуть практичні результати", – заявив Сергій Никифоров.
- Окрім того, анонсував онлайн-засідання Великої сімки, в якому Україна також візьме участь. Зауважив, що це сильний знак підтримки.
- Окрім того, 25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024". До конференції долучаться всі представники військово-політичного керівництва України.
- Зокрема, запланована пресконференція президента й панельні дискусії. В ОП назвали основні теми: досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони, робота оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.