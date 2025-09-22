Ця подія стала першим приводом для Трампа та Маска зустрітися особисто після їх конфлікту. Головні заяви та події з прощання з Чарлі Кірком зібрав 24 Канал.

Як у США прощаються з Чарлі Кірком?

Стадіон State Farm у Грендейлі, штат Аризона, зібрав тисячі людей, які прийшли попрощатися з Чарлі Кірком.

На подію прибули зокрема президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп. Серед високих гостей також віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, міністр оборони Піт Гегсет, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді молодший, директорка національної розвідки Тулсі Габбард.

На стадіон прибули також мільярдер Ілон Маск та телеведучий Такер Карлсон.

Трампа та його сім'ю закрили за бронесклом. Такі ж заходи безпеки передбачені і на головній сцені.

Поруч з Трампом помітили Ілома Маска. Це перша зустріч між ними з моменту конфлікту та відходу Маска з посад у адміністрації Трампа.

Що про Кірка кажуть промовці?

Чарлі жив тим, що передбачали наші засновники: свободою, правом говорити, навіть якщо ми не згодні,

– заявила Тулсі Габбард.

З повагою до Кірка виступив також держсекретар Марко Рубіо. Він визнав, що скептично ставився до активіста та його ініціативи Turning Point.

Але свій скептицизм Рубіо тепер визнає "помилковим". Він описав Кірка як людину з "дивовижною кількістю мудрості для такої молодої людини, як він був".