Прийшов із Зеленським і піду з ним, – Єрмак про свої президентські амбіції

Андрій Єрмак зізнався, що у нього немає президентських амбіцій. Політик наголосив: він прийшов до влади з Володимиром Зеленським та піде разом з ним.

Глава ОП Єрмак зауважив, що наразі в Україні – найкращий президент за весь час. Він залишається порядною та чесною людиною.

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Я завжди повторював, що прийшов із ним і піду з ним,

– наголосив Єрмак.

За словами очільника ОП, Зеленський за роки президентства став жорсткішим. Усе тому, що щодня чути про себе потоки бруду – це непросто.

"За короткий час йому довелося стати спеціалістом у багатьох сферах, і, повірте, ті, хто каже, що його тримають у теплій ванні, його не знають чи на щось сильно ображені", – зауважив Єрмак.

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