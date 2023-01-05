У Повітряних силах прокоментували приземлення російського "літака-навідника" у Білорусі
Нещодавно у Білорусь прилетів російський літак ДРЛО А-50У, який допомагає наводити цілі для повітряних атак. У мережі почався справжній резонанс довкола цієї події.
Українці пригадали, що попереднього разу такий борт відвідував Білорусь 24 лютого 2022 року. 5 січня приліт ДРЛО А-50У прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат у прямому ефірі телеканалу "Рада".
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Чи варто панікувати
У будь-якому випадку, панікувати не слід. Юрій Ігнат повідомив, що "літак-навідник" не з'явився нізвідки.
Та він не з'явився ні звідки. Він там завжди був. Був, і не тільки там, але й на інших аеродромах цих літаків є у них багато,
– пояснили у Повітряних силах.
За словами речника, ворог використовує літаки подібного типу давно. Завдяки їм, окупанти проводять радіолокаційну розвідку вглиб нашої країни.
Схожі літаки є у союзників України. Вони допомагають сканувати територію по радіусу і бачити, що відбувається у повітряному просторі.
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Юрій Ігнат пояснив, чому над Україною не буде купола найближчими роками
- Через велику протяжність кордонів України просто неможливо перекрити всі важливі стратегічні об'єкти. Для цього потрібно надто багато техніки та ресурсів.
- Тож створити систему "залізний купол", подібну до Ізраїльської, найближчими роками Україні не вийде, пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
- Наразі Україні потрібні літаки-винищувачі, які б допомагали у прикритті повітряного простору. Зокрема, мовиться про літаки F-16.