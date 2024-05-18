Вигідно для України: що відбуватиметься в Росії після заміни воєнного кабінету

Владімір Путін провів зустріч з командувачами військових округів, призначив нового міністра оборони Андрєя Бєлоусова і, як завжди, сказав, що у нього "все йде за планом". Подібні кадрові зміни є вигідними для України.

Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що пертурбації в Мінобороні приведуть Росію до колапсу. Він також припустив, що в Росії може відбутись військовий переворот.

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Вигідно для України

За словами Жирнова, зміна воєнного кабінету в Росії є дуже хорошою новиною для України. Така пертурбація центрального апарату Міноборони приведе до того, що він буде паралізований протягом 6 місяців.

Завжди, коли приходить новий міністр, нові заступники, потім, можливо, змінять когось із начальників військових округів, потім змінять командирів військових частин і т.д. В результаті прийде повний колапс Міноборони,

– зауважив ексспівробідник КДБ.

В Мінобороні зараз, на думку Жирнова, всі будуть боятись брати хабарі. Через це не будуть розв'язувати різні питання.

В армії, яка звикла до мільярдного пограбування, може "поїхати дах". В Росії може відбутись військовий переворот,

– припустив ексспівробідник КДБ.

Система, яку збудував Сєргєй Шойгу, трималась на хабарях, однак водночас працювала погано. Зараз може відбутись момент, коли Бєлоусов буде намагатись це все прибрати.

Можуть навести порядки до такої міри, що працювати не буде взагалі нічого,

– додав Жирнов.

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