Економлять ресурси: яким буде головне завдання Бєлоусова на новій посаді

На посаду міністра оборони Росії замість Сєргея Шойгу Владімір Путін призначив Андрєя Бєлоусова. Він знає, де і скільки можна дістати грошей.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що Бєлоусов має знайти додаткові ресурси для війни. Такі кадрові зміни свідчать про страх Путіна програти війну проти України.

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Головне завдання Бєлоусова

Зараз для Кремля, за словами політтехнолога робота міністерства оборони є питанням життя і смерті. Путін назначив на посаду міністра оборони Бєлоусова через те, що він зрозумів, що того об'єму ресурсів, які він спочатку планував для введення війни може не вистачити. Якраз завданням Бєлоусова є пошук додаткових ресурсів.

Бєлоусов знає, де брати гроші на війну. Він минулого року запропонував Путіну рішення щодо перспектив переведення економіки на "військові рейки". Путін цей план послухав минулої осені, поки не прийняв. Однак в голові в нього осіло, що Бєлоусов провів ревізію і знає де і скільки можна взяти (грошей – 24 Канал) для ведення війни,

– підкреслив Галлямов.

Раніше Бєлоусов, за словами політтехнолога, не був зацікавлений в "грабуванні", наприклад аграріїв та перетягування їхніх фінансів для війни. Тепер це його основана мета. Путін зробив із нього лобіста оборонного комплексу Росії.

Чому Путін зробив саме таку кадрову заміну

Російський диктатор міг призначити Бєлоусова на посаду прем'єр-міністра. В такому випадку він би розробив держплан, запровадив жорстокий контроль фінансів, які йдуть на війну. Путін на такі радикальні дії не погодився б.

Галлямов розповів, що Бєлоусов, який був першим заступником голови уряду Росії Міхаїла Мішустіна, зараз є "нижчим" від нього, адже тепер він залучений не лише в усій економіці країни, а суто у воєнній.

Владімір Путін завжди славився своїми "страшними" погрозами та бажанням захопити весь світ. На думку політтехнолога, раніше Путін йшов цим шляхом, а зараз розуміє, що воювати прийдеться ще довго, а значить сили та ресурси потрібно економити, не потрібно загострювати відносини із Заходом.

Два нюанси заставили його (Путіна – 24 Канал) зайняти таку помірну позицію. Перший – рішення Конгресу США розблокувати військовий пакет допомоги Україні, другий – формальним успіхам росіян на фронті Путін знає ціну,

– зауважив Галлямов.

Кадрові зміни в Кремлі: коротко що відбулось