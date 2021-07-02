Призначення прессекретаря Зеленського знову відклали: нова дата

2 липня 2021 , 15:19
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Джерело:

"РБК-Україна"

Нового прессекретаря Володимира Зеленського можуть призначити наступного тижня. Наразі готують всі необхідні документи.

Видання з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомило про приблизну дату призначення прессекретаря президента.

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Днями у Зеленського з'явиться новий прессекретар

Ймовірно, це станеться вже наступного тижня.

Готують документи. Думаю, початок тижня,
– зазначило джерело.

Нагадаємо, що раніше прессекретаря глави держави мали призначити на День журналіста – 6 червня, згодом цю дату перенесли.

Хто може обійняти посаду

  • ЗМІ повідомляють, що найімовірніше новим прессекретарем Зеленського стане Сергій Никифоров. Він працює телеведучим на одному із каналів.
  • Крім того, розглядають кандидатуру Олександра Бондаренка – ексжурналіста та комунікаційника. Бондаренко був членом команди "Громадського радіо" та працював на українську службу ВВС. Згодом керував спецпроєктами в агентстві стратегічних комунікацій RMA.
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Автор: Наталія Пристанська