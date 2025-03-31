Будуть не лише облави: Путін призиває на військову службу 160 тисяч росіян

Владімір Путін підписав указ про весняний призов до російської армії з 1 квітня до 15 липня 2025 року, до військової служби планують залучити 160 тисяч осіб. Цікаво, що міноборони Росії пообіцяли не відправляти їх на так зване "сво". Однак це – брехня.

Скоро в Росії почнуться облави, забирати на війну можуть навіть студентів. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що військові також будуть вриватись у буденні для росіян місця.

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Про масштабність призову Путіна

За словами голови благодійного фонду, вже завтра в Росії розпочнеться найбільший призов в армію. Очевидно, що обіцянки від міноборони країни-агресорки щодо неучасті осіб у війні є неправдою – зразу після призову росіян відправляють на війну. В Росії навіть діють спеціальні організації, які допомагають це уникнути.

В країні-агресорці вже майже немає людей, які б хотіли, навіть за шалені суми, підписувати контракт. Крім контрактників, в Росії вже закінчуються мобілізовані та в'язні. Усі вони тепер передали "естафету" призовникам.

Це свідчить про те, що російський диктатор не хоче закінчувати війну та всілякими методами буде продовжувати шукати в себе в країні сили. Для призову такої великої кількості людей та її "ефективності" Путін доручив організувати "всі необхідні заходи".

Це означає, що крім облав будуть ще обходи по коледжах до студентів. Будуть "підняті" всі карточки з особистими справами. Є також багато росіян, які не пішли воювати через мобілізацію чи призову, їх звільнили з роботи – насамперед їх будуть ловити,

– наголосила Романова.

Тим часом в Москві облави вже почались – нещодавно військові увірвались у спортзал та провели там перевірку відвідувачів на військову повинність. Голова благодійного фонду додала, що до цього списку скоро добавляться клуби, дискотеки та навіть чоловічі магазини.

Це свідчить про те, що в Росії не все так добре, як розповідає Кремль. Нагадаймо, що призов минулого року також торкався великих міст країни-агресорки.