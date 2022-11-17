Орбан не в тій позиції, щоб ставити ультиматум, – Клімкін про призупинення нафтопроводу "Дружба"

Україна призупинила перекачування нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини через проблеми з електроенергією. Орбан скликав радбез, але він не в тій позиції, щоб ставити ультиматуми.

Таку думку 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше повідомлялось про те, що Євросоюзу невигідно виключати Угорщину.

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Орбан не в тій позиції, щоб ставити ультиматуми

Клімкін розповів, що скликання угорського радбезу після призупинення нафтопроводу "Дружба" не було пов'язано з ультиматумами Україні, бо:

Орбан не в тій позиції, щоб ставити ультиматуми.

Хто збирається їх не те, що виконувати, а й розглядати?

Обов'язок Угорщини саме зараз солідарно з Євросоюзом і НАТО нам допомагати.

Не ставити "палиці в колеса" по санкціях, по нових пакетах, які зараз розглядають. Тут позиція Угорщини не має бути "бетонною". А потім нехай збирає будь-які ради, нехай збирає уряд, нам абсолютно байдуже,

– зазначив ексміністр закордонних справ України.

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Ми знаємо, хто винен у тому, що електрики немає

Він продовжив: ми знаємо, хто винен у тому, що електрики немає, що нас позбавляють основних речей, які насправді складають людське життя. Це вода, електрика. Тож, Орбан має розмовляти з Путіним.

"А ультиматуми… Які там можуть бути ультиматуми? Я взагалі про це навіть гадки не маю щодо Угорщини, тож хай заспокоїться тут", – зауважив Клімкін.

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