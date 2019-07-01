Призупинення роботи України в ПАРЄ: як це вплине на повернення полонених моряків

Призупинення роботи України в ПАРЄ не погіршить і не покращить становище полонених моряків у Росії. Але загалом призупиняти членство в Асамблеї – погана ідея.

Про це у коментарі 24 каналу зазначила експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Марія Гелетій.

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Це рішення мало вплине на повернення моряків, оскільки Росія не має наміру цього робити. Якщо і погодиться, то умови будуть неприйнятними і абсолютно невигідними для України,

– зауважила вона.

Експерт переконана – недоцільно призупиняти членство в ПАРЄ, оскільки це додатковий майданчик для лобіювання інтересів України. Це рішення мало б зміст, якби такий крок зробила не лише Україна.

Разом з тим відкликання запрошення для спостерігачів від ПАРЄ на парламентські вибори є доречним, оскільки продемонструє неприйняття повернення Росії до ПАРЄ, пояснила Гелетій.

Як Росію повернули у ПАРЄ?

У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. А також вважає за потрібне відкликати запрошення спостерігачам Ради Європи на парламентських виборах. ​Призупинення участі в роботі ПАРЄ має бути тимчасовим – до отримання висновків Венеціанської комісії.



Список країн, які повернули Росію в ПАРЄ