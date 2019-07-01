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      Призупинення роботи України в ПАРЄ: як це вплине на повернення полонених моряків

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      Україні не варто залишати роботу в ПАРЄ
      Україні не варто залишати роботу в ПАРЄ / 5.ua

      Призупинення роботи України в ПАРЄ не погіршить і не покращить становище полонених моряків у Росії. Але загалом призупиняти членство в Асамблеї – погана ідея.

      Про це у коментарі 24 каналу зазначила експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Марія Гелетій.

      Читайте також: Україна має залишитися в ПАРЄ і дбати про повернення бранців Кремля, – експерт

      Це рішення мало вплине на повернення моряків, оскільки Росія не має наміру цього робити. Якщо і погодиться, то умови будуть неприйнятними і абсолютно невигідними для України,
      – зауважила вона.

      Експерт переконана – недоцільно призупиняти членство в ПАРЄ, оскільки це додатковий майданчик для лобіювання інтересів України. Це рішення мало б зміст, якби такий крок зробила не лише Україна.

      Разом з тим відкликання запрошення для спостерігачів від ПАРЄ на парламентські вибори є доречним, оскільки продемонструє неприйняття повернення Росії до ПАРЄ, пояснила Гелетій.

      Як Росію повернули у ПАРЄ?
      У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.

      Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

      Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. А також вважає за потрібне відкликати запрошення спостерігачам Ради Європи на парламентських виборах. ​Призупинення участі в роботі ПАРЄ має бути тимчасовим – до отримання висновків Венеціанської комісії.

      Список країн, які повернули Росію в ПАРЄ

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українські моряки в полоні ПАРЄ
      Джерело: 24 канал
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